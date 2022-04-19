سائق متهوّر.. هرب من إجراء فحص عشوائي لكورونا فقتل مرافقه في حادث سير

المصدر: البيان

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أدى تهوّر أحد السائقين لموت راكب في سيارته بعدما اصطدم بعمود كهربائي جنوب سيدني، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وكانت شرطة الولاية طلبت من السائق التوقف لإجراء فحص كوفيد-19 في شارع روسون في ساذرلاند صباح أمس الاثنين، إلا أنه رفض الامتثال وهرب بسرعة.

طاردت سيارات الشرطة السائق للحظات قليلة قبل أن تتوقف السيارة لاصطدامها بعمود كهربائي، حيث جنحت عن الطريق.

وتوفي أحد الركاب (20 عاماً) فوراً، بينما يتلقى السائق والراكب الآخر علاجهما في مستشفى سان جورج.

وبدأت الشرطة تحقيقاً في الحادث وطلبت تقرير الأطباء الشرعيين.

وكانت نيو ساوث ويلز سجّلت حوالي 100 وفاة على الطرقات بسبب القيادة السريعة والمتهورة منذ بداية 2022 فقط، بينما سجّلت الولاية العام الماضي كله 26 وفاة.