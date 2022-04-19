الصين تكشف عن مهمتي "شنتشو-14" و"شنتشو-15"

المصدر: البيان

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تم اختيار طاقمي مهمتي "شنتشو-14" و"شنتشو-15" الصينيين، وبدآ يجريان التدريبات والاستعدادات ذات الصلة، وفقا لما جاء في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد.

وقالت هوانغ وي فن، كبيرة مصممي نظام رواد الفضاء التابع لبرنامج الفضاء المأهول الصيني، في المؤتمر الصحفي، إن الطاقمين سيبقيان في المدار لمدة ستة أشهر، وسيدوران لأول مرة في المدار لتحقيق الإقامة المأهولة المتواصلة.

وسيعيش الطاقمان، بإجمالي 6 رواد فضاء، معا في المدار لفترة من 5 إلى 10 أيام، بحسب إذاعة الصين الدولية.

وسيتعاون طاقم "شنتشو-14" مع فريق التحكم الأرضي لاستكمال تجميع وبناء محطة الفضاء، وتطويرها تدريجيا من محطة فضائية أحادية الوحدة إلى مجموعة ثلاثية الوحدة.

وقالت هوانغ إن طاقم "شنتشو-14" سيدخل وحدتي المختبر ونتيان ومنغتيان. كما سيتعاون مع فريق التحكم الأرضي لإجراء اختبارات على المجمع ثنائي الوحدة، والمجمع ثلاثي الوحدة، والأذرع الميكانيكية الكبيرة والصغيرة للمحطة، ومهمة خروج غرفة معادلة الضغط في وحدتي المختبر.

وسيستخدم الطاقم غرفة معادلة الضغط للقيام بأنشطة خارج المركبة لأول مرة.

وقالت هوانغ إن طاقم "شنتشو-15" سينفذ العديد من الأنشطة خارج المركبة وسيجمع ويختبر ويصحح الحمولات داخل الوحدتين؛ وسيتحكم في الأذرع الميكانيكية لتركيب حمولات خارج المركبة. كما سيعمل على تشغيل وإدارة وصيانة أكبر مجمع من ثلاث وحدات وثلاث مركبات فضائية.

وسينفذ الطاقمان أنشطة خاصة بتعميم العلوم وأنشطة عامة أخرى، وتجارب بحث علمي في المدار واختبارات التكنولوجيا الهندسية، وسيجمعان بيانات مهمة الرحلة.

وقالت هوانغ إنهما سينفذان أيضا أنشطة مراقبة صحية في المدار، وكذا تمارين وقائية وتدريبات في المدار وفحص واختبار منصة المحطة وصيانة المعدات وإدارة المحطة والمواد.