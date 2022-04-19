قطع فنيّة متحرّكة في باريس تستحضر جزءاً من الماضي التليد.. فيديو

المصدر: البيان

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كان عشاق السيارات القديمة في فرنسا على موعد مع عرض فريد لمجموعة من السيارات العتيقة، التي جالت شوارع باريس أول أمس الأحد في تقليد سنوي ينظمه نادي "فانسين" لعشاق جمع المركبات القديمة.

وضم الموكب العشرات من السيارات، التي يعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي وصولا إلى التسعينيات، شكلت كل واحدة منها قطعة فنية متحركة تستحضر جزءا من الماضي البعيد.

وانطلقت القافلة، التي ضمت علامات متنوعة مثل بيجو ورينو ومرسيدس وسيتروان من الساحة الأمامية لقصر "فانسين" في جولة بطول 30 كيلومترا زارت خلالها أبرز المعالم الثقافية والدينية في باريس، مثل متحف اللوفر وكاتدرائية نوتردام والمسجد الكبير، بحسب "يورونيوز".

وعبر منظمو هذا الحدث؛ المعروف باسم "ترافرسي دو باري - عبور باريس"، عن سعادتهم بعودة هذا المحفل التقليدي إلى العاصمة بعدما تم تأجيله لمرات عديدة بسبب الوباء.