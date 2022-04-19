إشارة «سرية» عبر «تيك توك» تنقذ امرأة مختطفة

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت السلطات في مقاطعة هيكمان إن امرأة من ولاية تينيسي اختطفها صديقها السابق، لكن الشرطة أنقذتها بعد أن استخدمت إشارة سرية من «تيك توك» لتنبيه موظف محطة وقود بأنها في ورطة.

وذكرت صحيفة The Tennessean أن المرأة، التي لم تذكر هويتها، من مقاطعة هيكمان، كانت تزور شقيقها يوم الأحد عندما ظهر صديقها السابق جوناثون سميث (31 عاماً)، وجعلها تركب سيارته، و«دخلا في مواجهة جسدية»، كما قال الملازم مايك دودو من مكتب شرطة مقاطعة هيكمان لصحيفة تينيسي.

وكشفت الشرطة أن سميث أثناء القيادة على الطريق السريع هدد الضحية ورفض السماح لها بالخروج، حسب «روسيا اليوم». وأضاف: إن المختطفة مدت راحة يدها إلى الأمام، ووضعت إبهامها في الداخل وأغلقت أصابعها الأربعة أمام أمين الصندوق، الذي كرر الإيماءة وأومأت المرأة برأسها.

ويشار إلى أن هذه الإشارة، الشبيهة بالقبضة المشدودة، أصبحت شائعة على «تيك توك»، وتُستخدم لتنبيه الآخرين بالحاجة إلى المساعدة أثناء حالة العنف المنزلي. واتصل الموظفون بالشرطة وحاولوا تعطيل سميث لبعض الوقت. وذكرت شبكة WKRN أنه تم القبض على سميث.