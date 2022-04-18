لبنان .. سجينة سورية تشنق نفسها بعدما قتلت زوجها ورمته داخل حفرة

المصدر: البيان

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أفاد الإعلام اللبناني بإقدام سجينة من الجنسية السورية عل شنق نفسها في سجن النساء بمنطقة زحلة، بعد أقل من شهرين من ارتكابها جريمة قتل زوجها.

وفي التفاصيل، كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "السجينة (ع. ر)، سورية الجنسية، أقدمت على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة".

وأشارت الوكالة إلى أن "السجينة كانت قد أوقفت منذ أكثر من 40 يوما على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي زحلة".