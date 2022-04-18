المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بياناً جاء فيه، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.