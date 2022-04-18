بالفيديو.. سيدة مصرية تزغرد في الحرم ابتهاجاً بإتمام العمرة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو قيل إنه لسيدة مصرية تعبر عن فرحتها بإتمام مناسك العمرة.

ويبدو في الفيديو جموع المعتمرين وهم يؤدون المناسك، وفي الخلفية يسمع صوت السيدة وهي تزغرد فرحاً بإتمامها المناسك. ولم يتبين على وجه الدقة زمن التقاط الفيديو.

ويذكر أن أعداد تصاريح أداء العمرة ارتفع في شهر مارس 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تفشي الوباء حيث تجاوز إجمالي عدد الزيارات 2.3 مليون، وشهد الأسبوع الثالث من الشهر أداء أكثر من 702 ألف مناسك العمرة، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأت وزارة الحج السعودية في إصدار الأرقام اليومية.