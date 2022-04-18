حريق كبير في بنها بمصر يلتهم مبنى مؤلفاً من 4 طوابق

المصدر: البيان

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أصيب عدد من الأشخاص في حريق شب بمجموعة منازل بالحرس الوطني ببنها المصرية، وجرى نقل حالتين لمستشفى بنها التعليمي وحالة لمستشفى بنها الجامعي وتم تحويل حالة لمستشفى شبين الكوم، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور بنشوب حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وحصر حجم الخسائر.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية ببنها، بتعليمات من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ‏فور العلم بالحادث، وجرى إصدار التعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى لكل الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين‏، لاستقبال أي حالات، والتعامل الفوري معها.

وأشار إلى أنه جرى استقبال حالة واحدة حتى الآن، والوضع مستقر وجار عمل اللازم له.

فيما أعلن الدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع الحادث وتداعياته تنفيذا لتوجيهات الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها.

وأكد أن إدارة الأزمات والكوارث وكل الأجهزة بجامعة بنها، جاهزة للتعامل الفوري مع الحادث، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، لاستقبال الحالات المصابة وتقديم الدعم الطبي لها.