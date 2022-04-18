«غينيس» تتوّج الكلب الأكبر سناً في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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بات توبي كيث البالغ من العمر 21 عاماً و66 يوماً، الكلب الأكبر سناً في العالم على قيد الحياة، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، حسب «سكاي نيوز».

وينتمي كيث، الذي يقيم مالكه في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، لفصيلة الكلاب المعروفة باسم «شيواوا». ونقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء عن مالكة الكلب، جيزيلا شور، قولها، إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط. وضمت «غينيس» الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سناً على قيد الحياة، رغم أن فصيلة «شيواوا» لا تتخطى عادة عمر الـ 18 عاماً.