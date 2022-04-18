أشهر جامعي الكنوز الفنية «سرق لوحة لمونيه»!

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت سجلات إحدى محاكم نيويورك، أخيراً، أن رجل الأعمال وجامع الأعمال الفنية نيكولاس زولاس، حرم اثنين من أبنائه من الميراث، وأن أحدهما اتهمه بسرقة لوحة للرسام الفرنسي مونيه.

فالملياردير البالغ من العمر 84 عاماً والذي كان يتنقل بين نيويورك وسويسرا، أدار شركة العائلة «نورلاند للشحن والتجارة»، وخدم في مجالس إدارة ولجان عدة بما في ذلك بمتحف متروبوليتان للفنون.

وتوفي في نهاية 2021، تاركاً كل شيء لزوجته الثانية، سوزان بايتس، التي رزق منها 3 أطفال، وفقاً للوصية المرفوعة في محكمة بمانهاتن. وقد نصت وصيته الموقعة عام 2018 على ما يلي: «بعد دراسة متأنية ومداولات قررت ألا أعطي شيئاً لولدي اليكسيس وسوفوكليس زولاس»، وهما ثمرة زواجه من الزوجة الأولى، ماريانا زولاس.