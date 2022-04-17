تشعل النار بجسدها بعد الإفطار

المصدر: البيان

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أقدمت سيدة في مصر على إشعال النار بجسدها بعد الإفطار.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين السيدة وزوجها قبل أذان المغرب بسبب خلافات زوجية عابرة سرعان ما انتهت بتدخل الأبناء، حسبما أفاد موقع "مصراوي" الإخباري.

ولم يكد يفرغ قاطنو البيت الذي تسكنه السيدة من تناول وجبة الإفطار حتى تناهى إلى مسامعهم صوت صراخ الأم والنار تأكل جسدها.

وجرى نقلها إلى المستشفى، وتبينت إصابتها بحروق من الدرجة الأولى وحالتها حرجة.

وانتقلت قوة من وحدة المباحث المصرية إلى منزل المصابة للاستمتاع إلى أقوال أسرتها وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.