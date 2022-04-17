غينيس تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم ..كم بلغ عمره؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية توبي كيث الكلب الأكبر سنا في العالم.

وبات توبي كيث البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما، الكلب الأكبر سنا في العالم على قيد الحياة، حسبما ذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وينتمي كيث الذي يقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية لفصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن مالكة الكلب، جيزيلا شور، قولها إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

وضمت "غينيس" الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 عاما، وفقا سكاي نيوز عربية.

وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبي يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقي".

وقبل كيث، كان الكلب "بلوي" البالغ من العمر 29 عاما و5 شهور، الأكبر سنا في العالم، إلا أنه توفي في 14 نوفمبر 1939.