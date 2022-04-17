شاهد.. مياه تغرق بهو مستشفى بالسعودية

المصدر: البيان

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كشفت صحة جازان في السعودية أمس سبب تسرب مياه داخل بهو مستشفى جازان العام جنوب المملكة.

وأوضحت أن ما حدث نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه، مما تسبب في تشغيل مضخات المياه، والذي نتج عنه تسرب داخل بهو المستشفى، وفقا للعربية نت.

كما نوهت بأنه تم إيقاف المضخات وفصل التيار الكهربائي عن منطقة البهو وعزل المنطقة مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى، وتم عمل الصيانة اللازمة من قبل الفرق المختصة.

وكان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، يظهر تسرب كميات كبيرة من المياه في مدخل مستشفى جازان العام.