فيديو .. نجاة سعودي وأسرته من صاعقة ضربت شجرة نخيل في منزله

المصدر: البيان

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نجا مواطن سعودي وأسرته بإحدى قرى عفيف، من صاعقة برق ضربت نخلة في فناء منزلهم، وأشعلت النار فيها، وذلك بالتزامن مع الزوابع الرعدية والأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، وفقا لصحيفة سبق.

ووثق المواطن في مقطع فيديو آثار الصاعقة على جذع النخلة والحريق الذي أحدثته في أجزائها.

وكانت محافظة عفيف وبعض المناطق التابعة لها قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الخفيفة إلى ما دون المتوسطة.