مصر.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انهيار مسجد

المصدر: البيان

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توفي شخص وأصيب 7 آخرون، وذلك جراء سقوط مسجد تحت الإنشاء في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال المصابين في الحادث، حيث طلبت المهندس المسؤول عن البناء، وكذلك الخفير لسماع أقوالهما، وإخطار رئيس المدينة لمعرفة تراخيص المكان.

وجاءت البداية عندما تلقت شرطة النجدة إخطاراً يفيد بسقوط مسجد تحت الإنشاء، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في مدينة بدر، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إسعاف.

في سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرتكبي واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مجوهرات لازوردي في منطقة مدينتي التابعة لقسم التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة وفق صحيفة أخبار اليوم.

وبيّنت التحريات وجمع المعلومات من تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما بلغ مالك المحل بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبي باستخدام شاكوش وسرقة عدد من المشغولات الذهبية ولاذوا بالفرار.

وألقت أجهزة الامن القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدورها توجهت مجموعة طلعت مصطفى بخالص الشكر والتقدير لكافة رجال وزارة الداخلية على الجهود المبذولة لضبط المتهمين بـ سرقة محل مجوهرات شهير خلال 24 ساعة فقط من عملية السرقة، بمساعدة التقنيات الحديثة بالمدينة وكاميرات المراقبة ذات الكفاءة العالية.