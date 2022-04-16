العراق.. حادث سير بابل المروّع يوقع 11 قتيلاً.."صور"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 11 شخصا بينهم تسعة معلمين، حتفهم في حادث سير جنوب بغداد، وفق ما أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، مرجعة السبب إلى السرعة الزائدة.

ووقع الحادث ليل الجمعة السبت في منطقة تونس في محافظة بابل.

وذكر مصدر في الشرطة أن المعلمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء حيث تناولوا وجبة الإفطار.

وجاء في بيان المديرية أن حافلة المعلمين الصغيرة اصطدمت بسيارة دفع رباعي، مشيرا إلى أن "الأسباب السرعة الكبيرة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية".

وأعلن المصدر نفسه إصابة شخصين بجروح في الحادث، واحتراق المركبتين، وفقما نقلت "فرانس برس".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل قوله إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق".

كما أرجع الأمر أحيانا إلى استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية.

ومع أنه غني بالنفط، يعاني العراق من بنى تحتية متقادمة نتيجة عقود من النزاعات، فيما اتهمت الحكومات المتعاقبة بالفساد وعدم الكفاءة.

وعام 2021، لقي نحو ألف شخص حتفهم في حوادث سير في العراق، الذي يعد 41 مليون نسمة، بحسب مديرية المرور العامة.