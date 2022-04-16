فاجعة شاب مصري..ألقوا عليه أكياس مياه فمات في الحال

المصدر: البيان

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ألقت أجهزة الأمن في الإسماعيلية بمصر القبض على مجموعة من الصبية ألقوا أكياس مياه على شاب كان يجلس مع أصدقائه في أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات ما تم تداول منشور على موقع فيس بوك يتضمن وفاة أحد المواطنين، حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية.

وقالت الداخلية في بيان لها: عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى.

بيّنت التحريات وجمع المعلومات من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، الصبية مرتكبي الواقعة ثلاثة أحدث، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية حيث ألقت أجهزة الامن القبض علي الصبية وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتسبب مزاح مجموعة من الصبية بإحدى شوارع الإسماعيلية، في مصرع شاب أربعيني متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، أثر انزعاجه وغضبه الشديد بعدما ألقت مجموعة شباب أكياس مياه ممتلئة بالمياه بشارع الجامعة القديمة بمحافظة الإسماعيلية وفروا هاربين.

يشار إلى أن المجني عليه قد فارق أحد أصدقائه قبل ساعات من تعرضه للواقعة، وكان قد حضر إجراءات تشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة، ظهر نفس يوم وفاته.