القبض على المتهمين بسرقة أشهر محل مجوهرات في مصر

المصدر: البيان

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مجوهرات لازوردي في منطقة مدينتي التابعة لقسم التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة.

بيّنت التحريات وجمع المعلومات من تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما بلغ مالك المحل بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبي باستخدام شاكوش وسرقة عدد من المشغولات الذهبية ولاذوا بالفرار، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وألقت أجهزة الامن القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.