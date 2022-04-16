حادث مروع يودي بحياة 11 شخصاً في العراق

المصدر: أ ف ب

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لقي 11 شخصا بينهم تسعة معلّمين، متفهم في حادث سير جنوب بغداد، وفق ما أعلنت مديرية المرور العامة العراقية.

ووقع الحادث ليل الجمعة السبت في منطقة تونس في محافظة بابل.

وذكر مصدر في الشرطة أن المعلّمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء حيث تناولوا وجبة الإفطار.

وجاء في بيان المديرية أن حافلة المعلّمين الصغيرة اصطدمت بسيارة دفع رباعي، مشيرا إلى أن "الأسباب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية". وأعلن المصدر نفسه إصابة شخصين بجروح في الحادث.

وذكر المصدر في شرطة بابل أن الحادث أدى إلى احتراق المركبتين.

وبحسب مديرية المرور العامة، لقي نحو ألف شخص حتفهم في حوادث سير في العراق عام 2021.