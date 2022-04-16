أكملوا المهمة الخامسة.. رواد فضاء صينيون يغادرون وحدة لمحطة فضاء

المصدر: رويترز

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قال التلفزيون الرسمي الصيني اليوم السبت أن ثلاثة رواد فضاء صينيين غادروا وحدة رئيسية تابعة لمحطة فضاء اليوم السبت على متن مركبة فضائية متجهة إلى الأرض، ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن رائدي الفضاء تشاي تشي قانغ وويي جوانجفو ورائدة الفضاء وانغ يابينغ غادروا وحدة محطة تيانخه الفضائية على المسبار شنتشو -13.

وقال التلفزيون إن رواد الفضاء قضوا 183 يوما في الفضاء.