"Steinway Tower".. أنحف وأضيق برج في العالم

المصدر: البيان

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اكتمل نهاية هذا الأسبوع تشييد أضيق وأنحف ناطحة سحاب في العالم، فوق سنترال بارك (نيويورك)، واسمها "Steinway Tower. 🇺🇸"، وتتميز بشكل لافت.

تتكون أنحف ناطحة سحاب في العالم هذه من 82 طابقًا بارتفاع 435 مترًا. وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 24: 1ـ بحسب "futura.sciences".

ولمواجهة التحدي، تم تشييد البرج باستخدام أقوى أنواع الخرسانة المعروفة في العالم، بما يقارب 40،000 متر مكعب على ما يبدو!

أصبح برج Steinway ثالث أطول برج في نيويورك، خلف مركز التجارة العالمي One (541.3 متر) وبرج سنترال بارك (472 مترًا).

وإذا قارناه بأطول ببرج خليفة في دبي؛ أكبر برج في العالم، فسيكون هذا أصغر بمقدار النصف تقريبًا.

يذكر أن برج خليفة يبلغ طوبه 828 متراً.