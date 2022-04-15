افتتاح أول مسجد نموذجي على مستوى السعودية بالمدينة

المصدر: البيان

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قال مدير إدارة التسويق بجمعية العناية بمساجد الطرق، ناصر الدريهم، إنه سيتم مخالفة وإغلاق المحطات التي لا تعتني بالمساجد المرفقة بها، وإن يوم الأربعاء المقبل سيشهد افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى المملكة العربية السعودية. وأوضح الدريهمي لبرنامج «120» المذاع على قناة الإخبارية، إن الشركات المؤهلة أصبحت تتعاقد الآن مع الجمعية لأنها متخصصة كما أنها تضع من عامل إلى ثلاثة عمال بالمحطة حسب الضغط بالمحطة.

وتقوم الشركة المؤهلة بالدفع مقابل هذه الخدمة التي تقدمها الجمعية.

وأضاف مدير إدارة التسويق بجمعية العناية بمساجد الطرق، إن هناك مراقبين ميدانيين لمتابعة جملة الخدمات المقدمة بمساجد الطرقوفق صحيفة عاجل.

وأشار إلى وجود حوالي 4500 مسجد وأن الجمعية تخطط حتى نهاية 2022م لتنظيم 500 مسجد.

وتابع الدريهمي قائلًا، إنه يوم الأربعاء المقبل وبحضور نائب أمير المدينة المنورة، سيتم افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى المملكة للقادمين من مكة للمدينة وهو يخدم الحجاج والمعتمرين على مدار السعة.