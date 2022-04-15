السعودية تعلن شروط عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على وضع ضوابط لتنظبم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحى.

وبشأن آلية استقبال الطلبات، تقوم الوزارة باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية عبر نظام إلكتروني موحد، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفيما يلي شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين:

- سعودي الجنسية.

- أن يكون استشارياً.

- حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

- خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس.

- تسجيل ساري لدى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين.

- الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

- الالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها.