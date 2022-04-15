فيديو جديد لصدم 12 سيارة في السعودية

المصدر: البيان

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية، سيارة تصطدم بـ 10 سيارات أخرى، وأثار الفيديو الجديد العديد من التساؤلات حول زمانه ومكانه.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن مقطع الفيديو المتداول يعود لحادثة وقعت في شهر شعبان العام الماضي، وأعلنت شرطة الرياض تفاصيلها في حينها تمثلت في القبض على 3 جناة في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنيتين عند القبض على أحدهم، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيلوا إلى النيابة العامة.