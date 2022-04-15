هجرة محفوفة بالمخاطر.. سرطان البحر يغزو خليج الخنازير في كوبا (فيديو)

المصدر: البيان

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مثل كل عام، ومع بداية أمطار الربيع، تخرج ملايين سرطانات البحر من الغابة باتجاه مياه خليج الخنازير في كوبا في رحلة محفوفة بالمخاطر للتزاوج والتكاثر.

وتثير هذه الهجرة قلق السائقين الذين يحاولون تجنب دهس هذه القشريات على الشوارع والطرق السريعة.

وعليه، أصدرت بلدية المنطقة تحذيرا لتجنب السفر في ساعات الصباح والمساء، وهي أوقات العبور المفضلة لسرطان البحر، بحسب "يورونيوز".