في ذكرى غرقها الـ 110.. الحقيقة والخيال في حادث السفينة "تيتانيك"

اعتبرت تيتانيك أحدث سفينة في عصرها، وهي عبارة عن قصر عائم. لكن رحلتها الأولى قبل 110 سنوات انتهت بشكل مأساوي، ومنذ ذلك الحين، حكي عنها عشرات القصص والأساطير، قناة "دي دبليو" الألمانية تسرد عشر حقائق عن السفينة الأشهر في التاريخ.

كانت السفينة "ر م س تيتانيك" تعد انتصاراً للتكنولوجيا الحديثة. بنيت في بلفاست، وكانت السفينة الأكبر في العالم في وقتها. في رحلتها الأولى العام 1912، أراد الكثيرون الحصول على مقعد على متن السفينة الفاخرة. تباينت أسعار تذاكر الدرجة الأولى، أرخصها 30 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل اليوم حوالي 4000 يورو.

لكن الركاب الأغنياء يمكنهم تحمل تكلفة ذلك، مثل وكيل العقارات الأمريكي ومالك الفنادق جون جاكوب أستور، الذي كان وقتها أحد أغنى الرجال في العالم، أو رجل الأعمال بنيامين غوغنهايم مع عشيقته. لقد أرادوا جميعًا صنع التاريخ - كأول ركاب على متن "آر إم إس تيتانيك" (RMS Titanic).

رأى آخرون في السفينة فرصة لترك مصيرهم وراءهم في أوروبا، القارة العجوز، والسعي إلى حياة أفضل في أمريكا الشمالية. لكن في ذلك الوقت، لم يشك أحد أبداً في أن السفينة لن تصل إلى وجهتها الأخيرة، نيويورك.

في ليلة 15/14 أبريل 1912، اصطدمت الباخرة بجبل جليدي. ومن ثم تنتهي الرحلة الأولى بكارثة أصبحت حديث العديد من الأساطير والخرافات. هنا نقدم عشر حقائق عن تيتانيك.

1. أين المناظير؟

في تلك الليلة في 14 أبريل، تولى البحار فريدريك فليت مهمة المراقبة على تيتانيك. كان بحارًا متمرسًا تدرب على متن سفينة تدريب منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره.

يقال إن الطقس كان باردًا جدًا في منصة المراقبة أثناء الليل عندما كان فريدريك أول من رأى كتلة مظلمة في الماء وأبلغ رؤساءه على الفور بالخطر. رد الضابط الأول على الفور، لكن الأوان كان قد فات.

نجا فريدريك من الكارثة وذكر لاحقًا أنه لم يكن يملك منظارا في متناول اليد. كان على يقين من أن وجود المنظار كان ليمنع المأساة. كانت المناظير في خزانة مغلقة والمفتاح في جيب الضابط ديفيد بلير، الذي لم يكن على سطح السفينة.

قبل الرحلة الأولى للسفينة عبر المحيط الأطلسي، استبدلت شركة الشحن أجزاء من الطاقم. اضطر ديفيد بلير إلى مغادرة السفينة في اللحظة الأخيرة - لا بد أنه نسي أن يسلم مفتاح خزانة المناظير.

2. موسيقى ضد الهلع

فوضى، خوف، صراخ، ركاب يحاولون بجنون الحصول على مكان في قوارب النجاة. في هذا الموقف اليائس بعد الاصطدام بجبل الجليد، قرر الموسيقيون العزف على سطح السفينة الفاخرة.

لأكثر من ساعتين بعد الحادث، حاولت الفرقة تهدئة الأشخاص المذعورين على السفينة. توفي جميع الموسيقيين الثمانية في الحادث. يأخذ المخرج جيمس كاميرون أيضًا هذه اللفتة المؤثرة للفرقة في فيلمه الشهير "تيتانيك" من العام 1997، ويقوم بعرضها بشكل يطابق حقيقتها.

3. "كونوا بريطانيين يا أولاد"

لم ينج أي من مهندسي تيتانيك من الغرق. يُقال إن قبطان السفينة إدوارد جون سميث شجع طاقمه بالكلمات التالية: "كونوا بريطانيين يا أولاد، كونوا بريطانيين".

فضّل رجال آخرون، من ضمن ركاب الدرجة الأولى، الموت المشرف: لقد قيل إن رجل الأعمال بنيامين غوغنهايم قد صرّح: "لبسنا أفضل الملابس ومستعدون للغرق سادة محترمين".

يقال إن قطب العقارات جون جاكوب أستور قال بسخرية: "لقد طلبت الثلج، لكن هذا (الجبل الثلجي) مضحك". ومن ثم ساعد شابة وطفلا مهاجرا في ركوب قارب نجاة. من بين حوالي 2200 راكب، نجا 700 فقط من الكارثة.

4. الكحول ضد البرد

كانت درجة حرارة مياه البحر تقارب الصفر في تلك الليلة، ويمكن للشخص أن يعيش فقط لمدة 15 دقيقة كحد أقصى في هذا البرد. يعد تشارلز جوغين، رئيس الخبازين في تيتانيك، أحد أشهر الناجين من الكارثة.

على الرغم من أنه تم اختياره ليكون قائدا لأحد قوارب النجاة، إلا أنه قرر التخلي عن مكانه لشخص آخر، لأنه كان هناك بالفعل بحارة على متن قارب النجاة هذا ويمكنهم توجيهه.

فبقي جوغين على متن السفينة وغاص معها في المياه، وكان قد شرب الكثير من الخمور مسبقًا، حتى إنه لم يعد يشعر ببرد الماء، الذي بدأ يسبح فيه. لقد نجا من الغرق لأنه بعد أكثر من ساعتين تم سحبه من على قارب نجاة مقلوب، حيث التقطته سفينة هرعت للمساعدة.

5. رومانسيات على تيتانيك

قصة حب روز والشاب المهاجر جاك، التي لعبت دورًا رئيسيًا في فيلم جيمس كاميرون، هي قصة خيالية بحتة. ولكن كان هناك عشاق كانوا في الواقع على متن تيتانيك وكان عليهم أن يعانوا من نهاية مأساوية. على سبيل المثال، هناك قصة أحد مالكي متاجر "ماكيس" إسيدور ستراوس وزوجته إيدا.

لقد أمضيا الشتاء في أوروبا ويريدان الآن العودة إلى نيويورك. عُرض على كليهما مقعدٌ في قارب نجاة، لكن إسيدور رفض، مادام الأطفال والنساء على متن السفينة وبحاجة لمقعد النجاة.

من ناحية أخرى، لم ترغب زوجته إيدا في إنقاذ نفسها بدونه، وقالت: "لن أنفصل عن زوجي. كما عشنا معاً، سنموت أيضًا معًا". العديد من اللوحات التذكارية تخلد ذكرى الزوجين اللذين اختارا الموت معًا، بما في ذلك واحدة في متجر "ماكيس" في نيويورك.

6. لماذا لم يكن هناك ما يكفي من قوارب النجاة؟

احتاجت السفينة بالفعل إلى 32 قارب نجاة. وهذه هي الطريقة التي خطط بها المصمم الأول للسفينة الفاخرة، لكن شركة الشحن كانت مقتنعة بأن السفينة آمنة، والمزيد من قوارب النجاة ستمنع المشاهدة من أسطح السفينة.

على متن سفينة كهذه، كانت الراحة هي الأهم. من الناحية القانونية، لم تنتهك شركة الشحن أية قوانين سلامة معمول بها، لأنه وفقًا للوائح السارية في ذلك الوقت، كان عدد القوارب يعتمد على وزن السفينة وليس على عدد الركاب. وهذا القرار كان مميتاً، مع وجود 16 قارب نجاة على متنها وأربعة قوارب قابلة للطي فقط، يمكن إنقاذ 700 شخص فقط.

7. سخرية التاريخ

ربما كان ينبغي على الشركة المالكة "وايت ستار لاين" قراءة كتاب مورغان روبرتسون من العام 1898 "فوتيليتي" قبل تسمية السفينة تيتانيك.

تحكي الرواية قصة سفينة اسمها تيتان كانت كبيرة وفاخرة. مثل تيتانيك في الحقيقة، واصطدمت تيتان في الكتاب أيضًا بجبل جليدي في الرحلة بين أمريكا وإنجلترا.

8. بحث طويل عن الحطام

بحث الكثيرون عن تيتانيك الغارقة، وبعد 73 عامًا من الكارثة تمكن عالم آثار البحار روبرت بالارد من تحديد موقع الحطام في شمال المحيط الأطلسي وتصويره لأول مرة. قام بتمويل هذا المسعى بعد أن وافق أولاً على مهمة سرية للبحرية الأمريكية للبحث عن بقايا غواصتين غارقتين.

بعد ذلك، كان لديه 12 يومًا لاستخدام معدات البحرية للعثور على تيتانيك. وتمكن من العثور عليها: على عمق 3800 متر، في ظلام دامس، وتحت الضغط الهائل للكتل المائية، وجد حطام السفينة الفاخرة. لقد وجدها في الوقت المناسب: لأن الميكروبات قد استقرت في حطام السفينة وتعمل على تحلل تيتانيك شيئًا فشيئًا حتى تتفتت السفينة إلى قطع صغيرة.

يتوقع العلماء أن الحطام سيختفي بحلول العام 2030، لكن أسطورة السفينة ستبقى بالتأكيد.

9. الأفلام المشهورة وغير المشهورة

من المحتمل أن يكون الفيلم الأكثر شهرة هو فيلم جيمس كاميرون الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام 1997. حقق الفيلم 2.5 مليار دولار أمريكي، ويعتبر أحد أكثر الأفلام نجاحًا في تاريخ السينما - وحاصل على إحدى عشرة جائزة أوسكار. لكن كانت هناك أفلام أخرى أيضًا عن السفينة.

تم تصوير الفيلم الأول في نفس العام الذي غرقت فيه. أطلق على فيلم العام 1912 اسم "Saved From the Titanic" (ناجون من تيتانيك) ولعب الدور الرئيسي أحد الناجين من المأساة.

تم تصوير فيلم عن تيتانيك أيضًا في ألمانيا. ومع ذلك، فإن هذا الفيلم الذي أنجز أثناء الحرب العالمية الثانية كان بمثابة أداة دعاية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى.

10. تيتانيك مقارنة مع سفن الوقت الحاضر

منذ ذلك الحين، تبحر العديد من سفن الركاب في المحيط الأطلسي. ومنذ فترة طويلة تجاوز حجم تيتانيك عدد لا يحصى من سفن الركاب الأخرى.

أكبر سفينة من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام تسمى "معجزة البحار" (Wonder of the Seas). ويقال إن عرض هذه السفينة يبلغ 66 متراً، بينما عرض تيتانيك كان 28 متراً.

هناك أيضًا اختلاف واضح في الارتفاع: أعجوبة البحار" يبلغ ارتفاعها 72.50 متر، وتيتانيك كان ارتفاعها 53 مترًا فقط.

إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتفوق سفينة أخرى على حجم سفينة "معجزة البحار" أيضًا.