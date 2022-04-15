أكبر غوريلا في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 65.. فيديو

المصدر: البيان

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احتفلت الغوريلا ليتل فاتو بعيد ميلادها الخامس والستين في حديقة حيوان برلين أول أمس الأربعاء، وبذلك تعتبر أقدم غوريلا في العالم، وفق "يورونيوز".

واحتفالاً بهذا اليوم، قدمت لها كعكة عيد الميلاد التقليدية هذا العام أيضاً، حيث يحرص حراس الحديقة على تقديم شيء خاص جداً للاحتفال بهذه المناسبة.

جاءت الغوريلا إلى حديقة حيوانات برلين العام 1959 حين كانت تبلغ من العمر عامين.

أكبر غوريلا في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 65.. فيديوhttps://t.co/Hkhy1ClZVB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JlQmtvRc7q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2022