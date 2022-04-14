الموسيقى الصاخبة تعزز أداء عمل الجراحين

المصدر: إعداد- فاتن صبح

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دراسة ألمانية غريبة من نوعها تشير إلى أن استماع الجراحين لفرقة «إيه سي/دي سي» الأسترالية يجعلهم يقومون بعملهم بصورة أسرع وأدق.

ولفت الباحثون كما جاء في موقع «نيويورك بوست» إلى أن بث صوت الموسيقى المتفجرة عبر مكبرات الصوت يضاعف سرعة الجراحين في تأدية بعض المهام الجراحية في غرف العمليات دون أن تؤثر على الدقة.

وأثناء القيام بالتجارب، تبين أن الجراحين الذين كانوا يستمعون لأغنيتي «هاي واي تو هيل» و«تي إن تي» للفرقة تقلص وقت القصّ أثناء العملية من 236 إلى 139 ثانية.

وظهر أن أداءهم في اختبارات الدقة جاءت أفضل بنسبة 5 بالمئة أكثر. وكان الأطباء أسرع بنسبة 50 بالمئة في خياطة الجروح أثناء الاستماع لأغاني فرقة البيتلز في الخلفية إلا أن التأثير الإيجابي للمسألة اندثر مع رفع الصوت عالياً. ويزعم خبراء بأن ألحان الروك الشهيرة تعزز الأداء بتخفيف الضغط النفسي وترخية العضلات ومحاربة القلق وحتى خفض ضغط الدم.

وأشار الباحث الذي قاد الدراسة سوي يانغ من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا قائلاً: «أظهرت النتائج التي بين أيدينا أن موسيقى الروك الهادئة والصاخبة قد تعزز من الأداء الجراحي». ومن المرجح أن تكون تلك الموسيقى مرتفعة الصخب بتناغمها المتواتر قادرة على توفير الإيقاع للحفاظ على سرعة الأداء وبالتالي تعزيز تأدية المهمة.