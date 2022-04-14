العثور على آلة كمان تاريخية قرب صندوق قمامة في باريس

المصدر: د ب ا

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ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الخميس أنه تم إعادة آلة كمان تعود لأواخر القرن التاسع عشر، وتبلغ قيمتها 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، بعد سرقتها من مالكها خلال رحلة بالقطار.

وعثر أحد المارة على الكمان قرب صندوق قمامة في باريس.

وكان داخل حقيبة الكمان إشارة لاسم عازف موسيقي بفرقة أوركسترا الشانزليزيه. وأعادت السيدة التي عثرت على الكمان، الآلى الموسيقية لمالكها الشرعي.

ورفضت المرأة الحصول على مكافأة، لكنها كانت سعيدة بحصولها على دعوة لحضور الحفل المقبل للأوركسترا المقرر أن يقام في باريس.

وذكر التقرير أن المالك، وهو عازف كمان إيطالي، قام بتمرير يده على الأداة التي كانت متسخة قليلا، وقال: "إنها هي، لم تتغير".

وبعد ضبط الأوتار، صارت آلة الكمان جاهزة للاستخدام من جديد. وهي من إنتاج يوجينيو ديجاني المتخصص في إنتاج كمان البندقية.

وقال التقرير إن السارق ربما لم يعثر على مشتر لهذه الأداة الموسيقية المميزة للغاية.