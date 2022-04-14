سلطنة عمان.. وفاة 3 طالبات وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث مروع

المصدر: البيان

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توفي ثلاث طالبات وأصيب سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم العمانية واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة.

وقالت الشرطة السلطانية عبر حسابها على تويتر: وفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الدفاع المدني والإسعاف - عُمان: تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الباطنة مع بلاغ حادث تصادم بين حافلة لنقل الطالبات وشاحنة قاطرة ومقطورة بولاية #صحم ، نتج عنه 7 إصابات بين البليغة والمتوسطة و 3 حالات وفاة.