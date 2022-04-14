السعودية.. أسرة ضحية مدرسة غرناطة تعفو عن المتسبب بالحادثة

المصدر: البيان

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أعلنت أسرة الطالب السعودي عبدالله بن عياش، ضحية المشاجرة التي وقعت (الأحد) الماضي بينه وبين طالب آخر في مدرسة غرناطة المتوسطة بجدة، عفوها لوجه الله عن الطالب المتسبب في الحادثة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأعلن الخبير العقاري عبدالله آل عياش في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على تويتر، العفو عن الطرف الثاني، وقال: «أسرة الطرف المعني في الحادثة قامت بواجب العزاء الآن، وبُلغت في مجلس العزاء بالعفو لوجه الله الكريم عن ابنهم في ما يخص الحق الخاص».

وكانت أسرة الطالب عبدالله قد شيعته (الثلاثاء) وسط جموع غفيرة حضرت الصلاة في مسجد القريقري بحي الصالحية، حيث ووري جثمانه الثرى.

وكان والد عبدالله قد ضرب مثالاً رائعاً عند تلقيه خبر وفاة ابنه، بعد أن طالب أسرته الموجودة في محافظة جدة بأن تعمل على أن ينام الطرف الثاني في منزله فيما تمضي بقية الإجراءات الرسمية، ليختم موقفه بالعفو وسط مجلس العزاء.