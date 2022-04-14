الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين في الإسكندرية

المصدر: البيان

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية المصرية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص ، حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بالإسكندرية، إذ تبين أنه مهتز نفسيا، ومعتاد على أعمال التسول، وتم القبض عليه وإيداعه مصحة نفسية.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه في إطار جهود أجهزة الامن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وتعديه على المواطنين بالضرب والسب، بالفحص أمكن تحديد الشخص المتعدي، وتبين أنه مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام، وسبق اتهامه في قضية «تسول»، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه إحدى المصحات النفسية.