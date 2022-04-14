مشهد رائع .. دلافين تسبح مع أمهاتها غرب السعودية
رصد المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية، فيديو رائعا من البحر الأحمر، يظهر مجموعة من صغار الدلافين المرقطة (بان تروبيكال) تعيش في البحر الأحمر (غرب السعودية).
ونشر عبر حسابه على "تويتر"، مقطعا مصورا لعدد من الدلافين المرقطة ظهرت خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر، وهي تسبح بجوار أمهاتها، مضيفاً: "أثناء الرحلة رأينا أكثر من 2000 منها تعيش غالباً في مجموعات تصل إلى 80 دلفيناً".
كما أشار إلى أن الدلافين تعيش في البحار والمحيطات، وأنواع قليلة منها نهرية تعيش في المياه العذبة.
مشهد رائع .. #دلافين تسبح مع أمهاتها غرب #السعودية https://t.co/V43va6Eh8T#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OT2XpNFDlH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2022
وخلال الرحلة ذاتها، التقطت رادارات السونار في قاع البحر جرفاً يبلغ ارتفاعه 500 متر، ولوحظ بجزئه العلوي وجود شعاب مرجانية صحية للغاية، وكثير من الأسماك، بينها سمكة قرش رأس المطرقة.