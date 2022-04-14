بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين

المصدر: البيان

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها الصادر الخميس، 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وحملت القرارات أرقام 24 و25 و26 و27 و28 و29 لسنة 2022، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وتمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من:

1- محمد سعد حنفي محمود من مواليد الجيزة.

2- منيرة سامي عازر كيرلس من مواليد القاهرة .

3- دانيال عبيد عبدالشهيد ميخائيل من مواليد الإسماعيلية.

4- يسرا سعيد الدسوقي محمد من مواليد القاهرة .

5- أحمد سعيد الدسوقي محمد من مواليد القاهرة .

6- حسن سعيد الدسوقي محمد الدسوقي من مواليد القاهرة .