فوق المترين.. "غينيس" يوثق أطول عائلة في العالم

المصدر: البيان

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حطمت عائلة من العمالقة من مدينة دولوث في ولاية مناسوتا الأميركية لقب غينيس للأرقام القياسية لأطول عائلة في العالم. وبلغ معدل طول أفرادها 203.29 سم (أي ما يعادل 6 أقدام و8.03 إنش).

وبلغ طول أفراد عائلة "تراب" الأمريكية: كريستين تراب، الأم: 191.2 سم. سكوت تراب، الأب: 202.7 سم، سافانا تراب، ابنة: 203.6 سم. مولي ستيد، الابنة: 197.26 سم. آدم تراب، الابن: 221.71 سم.

وقالت الأم: "يسعدني إعلامكم بأنني أقصر أفراد أطول عائلة في العالم وطولي هو 191.2 سم".

وتجد العائلة الكثير من المرح خلال إرشاد الناس لمكانهم، حيث جل ما يقولونه لهم أن "انظروا إلى الأعلى وستجدونني".

ويقول الأب سكوت والأم كريستين بأن جينات الطول موجودة في العائلة بشكل واضح، وأن أولادهم أطول من باقي أفراد العائلة الآخرين. وتجد أفراد العائلة الأخرى من عائلة "تراب" ملاذاً لمساعدتهم في إصلاح معظم منازل العائلة حيث ليس عليهم استخدام أية سلالم.

من جهتها تقول الابنة مولي: "من الجيد أن يكون هناك شخص يحس بما تحس به لكونك طويلاً".

ولكل فرد من أفراد هذه العائلة تجربة شخصية فريدة إلا أن جميعهم يعانون من مشاكل ارتطام رؤوسهم بمداخل الأبواب، ومراوح السقف، والأضواء المعلقة. كما يتوافقون بالإجماع على صعوبة إيجاد الملابس، خاصة البناطيل والأحذية.

من جهته يقول أطول أفراد العائلة آدم: "لا يختلف روتيني اليومي عما يقوم به الشخص المعتدل الطول. نعم أدخل قدماي واحدة تلو الأخرى داخل البنطال، إلا أنه بنطالي طويل جداً. هذا كل ما في الأمر".

وتفوّق أبناء العائلة الثلاثة سافانا ومولي وآدم في مجالات الرياضة. حيث حصلت سافانا على فرصة عمل في قسم كرة السلة في جامعة كاليفورنيا. في حين لعبت مولي كرة الطائرة في الجامعة، بينما كان آدم نجم كرة سلة في المدرسة الثانوية.

وعبرت الابنة سافانا عن أملها بأن يلهم لقب غينيس للأرقام القياسية الآخرين من حولها من الذين لديهم خصائص فريدة أو مختلفة.