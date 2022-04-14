لماذا تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها مرتين في السنة؟

المصدر: البيان

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تحلّ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري مناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على الرغم من أنها تحتفل به أيضاً في الثاني من شهر يونيو.

ووراء هذا التكرار في الاحتفال بعيد ميلاد الملكة تقليد ملكي بدأ في عهد الملك جورج الثاني.

وولد جورج في يوم قارس البرودة في نوفمبر، لذلك قرر الاحتفال به رسمياً في يوم احتفالية الربيع في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن عيد ميلاد الملكة إليزابيث سيوافق هذا العام الاحتفال باليوبيل البلاتيني، أي مرور 70 عاماً على توليها العرش.

ويبدأ الاحتفال بموكب عيد ميلاد الملكة، ويُختتم بالعرض التقليدي لسلاح الجو الملكي البريطاني.