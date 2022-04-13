عنود تكشف تفاصيل تشويهها بـ71 غرزة على يد صديقتها

المصدر: البيان

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كشفت الشابة المصرية عنود، تفاصيل الاعتداء عليها من صديقتها السابقة وتلقيها 71 غرزة في مختلف أنحاء جسدها بسبب طعنها في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، قائلة «بعد ما عوروني وخلصوا حاولت أمسك نفسي ولقيتها جايبة قالب طوب كبير وعايزة تضربني به، وقدرت أهرب منها»، بهذه الكلمات

وأضافت عنود، أنه خلال خروجها من منزلها في أحد الأيام، عبرت من أمام فتاة تدعى «جنى»، متابعة: «لقيتها بتزعق وإحنا كنا ناحية قهوة، وأنا مرضتش أتكلم وخدت بعضي وصاحبتي ومشينا، ومعداش ساعة راحت لماما وكانت والدتها وصديقتها عايزين يجوا لماما».

وتابعت وفقا لصحيفة الوطن: «فيه واحدة صاحبتهم سألت عن مكان وجود اخواتي وراحت قالت لهم إني عاملة مشكلة مع بنتها وأنها عايزاني، وكانت في الأول عايزة رقم ماما ومرضيوش لأنهم مكنوش يعرفوها، وبعدين استدرجتهم بأنها عايزة تصلح بيني وبين جنى».

وأوضحت أنه وفي أعقاب ذلك، تمكن أهل جنى من الوصول إليها وضربها حتى تم علاجها بـ71 غرزة، «الناس كانت خايفة تدخل، وفيه واحد كان بيجري من المحل تحت ومكنتش عارفة هو شاف إيه وبعدين لقيته بيرجع بظهره بعد ما كان جاي ينجدني وسكت، ومكنتش حاسة أني بتعور».

وعن باقي تفاصيل المشاجرة، تابعت: «حاولت أمسك نفسي ولقيتها جايبه قالب طوب كبير وعايزه تضربني به، وكانت بتوطي عديت الشارع بسرعة بعد ما اتضربت، ومكنتش حاسة بأي حاجة غير دوخة».

وروت والدة المجني عليها لموقع القاهرة 24، تفاصيل حادث الاعتداء على ابنتها بالتجمع الثالث، في تمام الساعة 9:30 مساء، بأنه بدأ بخلاف صغير بين عنود وفتاة أخرى.. قائلة: «حصل مشكلة صغيرة في مول أرابيا بلازا بسبب غيرة بنات، بينها وبين بنت اسمها جنى والموضوع عدّى، ولا حصل إيه حاجة، وبعد ما بنتي عنود مشيت من مول أرابيا بلازا، لقت خالتها بتتصل بيها بتقولها تعاليلي البيت، اللي هو برضه في التجمع الثالث.

وأردفت والدة المجني عليها بـ: «عنود كانت في مول أرابيا بلازا وراحت لخالتها بيتها، وكان معاها أخواتها وخطيبها.. وسابتهم ونزلت تجيب حاجة من السوبر ماركت، ولما طلعت لقت مامت جنى واتنين كمان وجني وأختها وبنت محجبة كمان واقفين وبيقولوا لـ خالة عنود احنا عايزين عنوان عنود أو رقم مامتها».

وعن تفاصيل تعرض ابنتها لـ الضرب والاعتداء، قالت والدة المجني عليها عنود، إنه فور وصول ابنتها ورؤيتها أسرة الفتاة جنى، تتحدث مع خالتها، فوجئت باعتداء 3 سيدات عليها، وأحدثن بها إصابات قطعية بجميع أجزاء الجسم، جاءت كالآتي: إصابة قطعية في منطقة الظهر استوجبت 50 غرزة، وجرح آخر في الذراع عبارة عن 17 غرزة، كما تعرضت لجرح بالقرب من شرايينها استوجب 4 غرز.

وأضافت والدة عنود: «عنود مصعبتش عليهم ولا على أي حد من اللي كانوا واقفين في الشارع ولا أي حد خالص.. وقصاد كل ده بيقولوا إن دي خرابيش، اقنعوني إزاي دي خرابيش يعني كله على بعضه 71 غرزة».

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، تلقت بلاغا يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لاعتداء من قبل بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور تم فحص البلاغ، وتمكنت قوة أمنية بالقبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.