الشرطة أوقفت المعتدي .. فيديو لضرب مسن يثير غضباً بالكويت

المصدر: البيان

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ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعتدي بالضرب على مسن في إحدى الجمعيات الاستهلاكية.

وذكر مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويتية أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي وفور تداول المقطع وجه بتحديد مكان الواقعة ليتبين ان مواطنا مسنا تقدم الى مخفر الظهر وأبلغ بأنه وخلال تواجده في جمعية تعاونية بمنطقة الظهر شاهد شخصا يعتدي على عمال آسيويين، وحينما دعاه الى عدم فعل ذلك خاصة اننا في شهر رمضان، قام المواطن الجاني بضربه بعنف والقائه على الارض دون مراعاة لسنه الكبيرة.

وأكد المصدر ان رجال الأمن سيرسلون المواطن الى الطب الشرعي للوقوف على حالته وقت ارتكاب الواقعة ومعرفة ما إذا كان واقعا تحت تأثير أي مواد غير طبيعية.

في الكويت



الله يكسر يده غبني pic.twitter.com/scHZ1Iwoa7 — خالد القاضي (@khalled770) April 12, 2022

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنها ضبطت الرجل، وهو من أصحاب السوابق، وسجلت بحقه تهمة الاعتداء بالضرب "لقيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".

وأضافت "بعد الاستعلام عنه، اتضح أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا، وتم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" وثق لحظة اعتداء شخص على "مسن" في نهار رمضان قرب أحد المحال في دولة الكويت.

وأظهر الفيديو وقوف المسن قرب محل تجاري من دون أن يقوم بأي عمل يغضب صاحب المحل.

إلا أن شخصاً خرج من المحل، وبدأ بدفع المسن وضربه بحذاء وبشيء شبيه بالحزام، بشكل عنيف من دون أن يحاول المسن الدفاع عن نفسه. ثم عاد ولحق به وضربه مجددا ودفعه حتى الشارع العام.

وأبان المقطع وجود شخص في المكان إلا أنه لم يحرك ساكنا أو يحاول حتى الدفاع عن المسن.

ولقي مقطع الفيديو تغريدات غاضبة تدعو لمحاسبة المعتدي.

فيديو يثير غضباً بالكويت.. شخص يعتدي على مسن بشهر الرحمة ووزارة الداخلية تلقي القبض عليه.#جمعية_الظهر pic.twitter.com/KgRIZmsIHl — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 13, 2022

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن، إذ نشر أحد المغردين مقطعا مختلفا يصور المسن يجلس داخل المحل، ويأتي الشخص ويصفعه على وجهه ويدفع به خارج المحل.

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنها ضبطت الرجل، وهو من أصحاب السوابق، وسجلت بحقه تهمة الاعتداء بالضرب "لقيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".

وأضافت "بعد الاستعلام عنه، اتضح أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا، وتم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".