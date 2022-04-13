مصر .. شاب يذبح شقيقته وطفلتها ويلقي جثتيهما في الترعة

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية المصرية غموض العثور على جثتين مجهولتين لسيدة في العقد الرابع من عمرها وابنتها التي تبلغ مع العمر 10 سنوات ملقاة في إحدى الترع بنطاق قرية الرجدية مركز طنطا حيث تبين قيام شقيقها الشاب بذبحها والتخلص منها هي وابنتها بإلقاء جثتيهما في الترعة بسبب الخلاف على الميراث.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية، بلاغًا من الأهالي بقرية الرجدية مركز طنطا، بعثورهم على جثتين طافيتين في مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن إحدى الجثتين لسيدة في العقد الثالث من العمر، والثانية لطفلة صغيرة، لا يزيد عمرها على 10 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي،، وفي نفس الوقت قام أحد الأشخاص، بتحرير محضر باختفاء زوجته التي تقيم في منطقة العجيزي بأول طنطا وابنتهما، في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل ولم تعد، وبمطابقة أوصافها مع أوصاف الجثتين تبين أنها نفس الأوصاف.