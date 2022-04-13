أصبحت شابة في الـ 23 من العمر .. إعادة الشباب إلى امرأة في الخمسين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية نجاح تجربة لتجديد خلايا الجلد لدى امرأة تبلغ من العمر 53 سنة؛ حيث أصبحت بعد التجربة بمظهر شابة في 23 من العمر.

وتم إطلاق التجربة في إطار مسعى بتطوير علاجات للأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل السكري وأمراض القلب والاضطرابات العصبية، وشملت التجربة إنشاء خلايا جذعية جنينية قادرة على الانقسام إلى أي نوع من الخلايا في الجسم بمساعدة الخلايا البالغة.

وبعد 13 يوما من تعريض خلايا الجلد في التجربة لجزيئات معينة ودراستها، اكتشف الباحثون أن التغيرات ذات الصلة بالتقدم في السن قد اختفت.

ومن المشاكل التي تعترض التجربة عدم إمكانية اختبارها حتى الآن سريريا على المرضى؛ حيث تم إجراء الدراسة المذكورة في المختبر، كما أن التقنية المستخدمة في الدراسة ترفع مخاطر الإصابة بالسرطان؛ حيث تحدث تغييرات جينية دائمة في الخلايا التي تولدها، ويتوقع أن تفيد طريقة تجديد الخلايا في نهاية المطاف في تسريع وتيرة التئام الحروق على سبيل المثال.