قبل الإفطار بقليل .. يسرق فتاة فتسقط تحت عجلات القطار

المصدر: البيان

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ألقت الوحدات الأمنية التونسية القبض على شخص قام بنشل حقيبة يدوية لفتاة مما أدى إلى مقتلها بعد سقوطها تحت عجلات قطار بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأفادت الداخلية التونسية، في بيان أنه إثر مباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس البحث في قضية موضوعها "القتل العمد مع سبق القصد المسبوق بجريمة" التي حدثت على متن قطار الضاحية الجنوبية التي راحت ضحيتها فتاة، تمكنت الفرقة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبها (25 سنة)، وفق ما نشرته بوابة أفريقيا الإخبارية.

وبالتحري مع الجاني اعترف بأنه تعمد نشل الحقيبة اليدوية التابعة للضحية رغم سير القطار ما أدى إلى سقوطها وتعرضها للدهس تحت عجلاته، وبعد علمه بوفاتها تحصن بالفرار بمنزل أحد معارفه.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من القبض على شخصين آخرين تعمدا إخفاء المعني ومساعدته على الفرار، وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث، وفق المصدر.

يشار إلى أن هذه الجريمة حدثت قبل الإفطار بقليل.