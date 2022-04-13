فيديو..مصر.. مقتل 10 أشخاص في حادث مروع لأتوبيس سياحي

المصدر: البيان

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أودى حادث مروع اليوم بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس السياحى بسيارة ربع في أسوان بمصر.

وفور الإخطار بوقوع حادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائح منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة.

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .

والجدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى ، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة السياحية ، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل .