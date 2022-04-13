مشهد من الأحلام.. مياه زرقاء متوهجة

المصدر: البيان

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غزت المياه الزرقاء المتوهجة شاطئ جزيرة بينغتان بفوجيان الصينية في 11 أبريل الجاري، حيث ظهرت تموّجات زرقاء على سطح البحر تتلاطم مع الأمواج، مثل ضوء الشفق القطبي أو مشهد من الأحلام.

وتراوحت مستويات المياه الزرقاء المتوهجة على شواطئ جزيرة بينغتان بين 3 و5 درجات، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ووفقا لنتائج الرصد، التي قامت بها العوامات البيئية الساحلية، فإن بعض المؤشرات المتعلقة بالهيدرولوجيا وعلم الأحياء وكيمياء العوامات في منطقة بحر بينغتان قد شهدت تقلبا في النطاق الطبيعي.

وتعد المياه الزرقاء المتوهجة عبارة عن نوع من الكائنات الحيّة الدقيقة التي تعيش في البحر، ويشار إليها باسم يراعة البحر، وهي من الحيوانات الفلورية.

وتظهر في مياه بينغتان من أبريل إلى أغسطس كل عام، وعندما تضربها الأمواج، فإنها تتألق باللون الأزرق، ما يجذب الزوار والمصورين لمشاهدتها والتقاط الصور.