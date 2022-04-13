معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة.. "فيديو"

المصدر: وكالات

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تمكنت معلمة أمريكية من انقاذ حياة أحد طلابها بعدما تعرض لموقف كاد يهدد حياته داخل الفصل الدراسي.

ونقلت "سبوتنيك" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المعلمة تفاجئت بأحد الطلاب داخل الفصل في وضع حرج بعدما ابتلع غطاء زجاجة وتسبب في إعاقة قدرته على التنفس".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات قيام الطالب الذي أخذ زجاجة المياة ووضعها في فمه قبل أن ينفلت غطائها ويدخل في فمه.

وأسرع الطالب نحو المعلمة، التي سارعت بوضع ذراعيها حول جسده والضغط على منطقة أسفل الظهر بقوة حتى تمكنت من إنقاذه.