"جنايات" الكويت تستدعي شهوداً بقضية تعذيب ضابط أمن الدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت محكمة الجنايات الكويتية في ثاني جلساتها لمحاكمة 4 ضباط متهمين بتعذيب زميلهم في جهاز أمن الدولة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 مايو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وشهود النفي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وحضر دفاع المتهمين وطلبوا أجلاً للاطلاع على القضية، كما حضر دفاع أحد المتهمين وطلب استدعاء مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية لسؤاله حول واقعة الاتهام المسند لموكله، وسؤاله تحديداً عن الأوامر الصادرة منه لمنتسبي جهاز أمن الدولة بالتعاون المطلق مع إدارة الرقابة والتفتيش.