شاهد.. مشهد إيماني مهيب لازدحام صحن الطواف

المصدر: البيان

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في مشهد إيماني مهيب، وجو روحاني خاشع، توافد المعتمرون والزوار على البيت الحرام، تاركين مباهج الدنيا، وساعين إلى رضوان الله وعفوه ومغفرته.

ويسارع المسلمون خلال شهر رمضان لأداء العمرة في البيت العتيق، ملتمسين الأجر الكبير والثواب الجزيل الذي بشرهم به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المتفق عليه: "عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي"، مما يدل على فضلها في رمضان وأن لها مزية وخصوصية.