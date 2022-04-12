مصر.. سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق لهذا السبب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء في مصر أنه يجري الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق.

ونقل موقع مصراوي عن منصور قوله إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

من جانبه، قال محمود حسن، أحد تجار الجملة، إن وكيل شركة إندومي، يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.

وأضاف: العمل جار على سحب جميع الكميات من السوق، ويجرى استبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة.

وأوضح حسن: المشكلة الأساسية موجودة في أكياس الشطة، في آخر شريحة إنتاجية للشركة، لكننا لم نرصد أي مشكلة أو شكوى صحية بسبب المنتج، لكن البعض اشتكى من نقص كميات وأطعمة مثل الخضروات.