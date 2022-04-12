الكويت .. طعن مصري أمام أطفاله بعد صلاة التراويح

المصدر: البيان

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تعرض مصري للاعتداء بالضرب والطعن في حديقة عامة بعد صلاة التراويح على يد شخص توارى عن الأنظار، بعد أن طالبه بالتوقف عن إشعال الألعاب النارية، حفاظاً على الأطفال، ويعمل رجال المباحث حالياً على البحث والتحري عن الهارب.

وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية إن المجني عليه كان برفقة أطفاله الثلاثة بعد صلاة التراويح في حديقة خيطان، وشاهد شاباً يشعل الألعاب النارية فتوجه إليه وطالبه بالتوقف عن تصرفه، لخطورته على الأطفال، ولم تمر لحظات حتى فوجئ الأب به يتوجه إليه حاملاً سكيناً، وهجم عليه وسدد إليه طعنات وانهال عليه ضرباً أمام أطفاله، حتى سقط مضرجاً بالدماء، فيما توارى المتهم عن الأنظار.

وأفاد المصدر الأمني بأن «الموجودين في الحديقة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية فتحرك المسعفون إلى المكان ونقلوا المعتدى عليه إلى المستشفى، وتبين لاحقاً أنه أصيب بطعنة في العين وأماكن متفرقة في جسده».

وأضاف أنه سُجلت قضية أحيلت إلى رجال المباحث لمباشرة البحث والتحري عن الهارب، لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.