كيف تتعامل مع وساوس الشيطان في الصلاة؟

المصدر: البيان

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أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة المثلى في التعامل مع وساوس الشيطان في الصلاة.

وقال الشيخ عويضة عثمان، الأمين العام للفتوى في الدار، إنه يجب ألَّا نلتفت إلى وساوس الشيطان ولا نجعله يستطيع أن يتمكن منا.

وأضاف عثمان، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية في «فيسبوك»، أن الشيطان ربما يأتي إلى أحد منا ويقول له: من خلق هذا ومن فعل هذا، لذلك فلا بد للإنسان أن ينتهي عند هذا، ويستعيذ بالله ويعلم أنها من وساوس الشيطان.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: «يأتي الشيطان فيقول من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهِ»، معلِّقاً: «الشيطان يصل إلى الإنسان لدرجة أنه يقول له: من خلق الله».