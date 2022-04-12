ميكانيكي يعثر على كنز فني في القمامة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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خبيئة تضم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى، عثر عليها في حظيرة مهجورة، ليتبين في النهاية أنها كنز حقيقي، تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

هذا ما حدث مع جاريد ويبل، الذي يعمل فني ميكانيكا سيارات في مدينة ووتر بيري بولاية كونيكتيكت الأمريكية، حيث تلقى إخطاراً من قبل أحد المقاولين، لاستعادة قطع يغطيها التراب عام 2017، من حاوية قمامة تحتوي على مواد من حظيرة في ووترتاون، حسب «سكاي نيوز».

وذكرت مجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، أن ويبل اكتشف لاحقاً أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيري تجريدي توفي عام 2016، عن عمر ناهز ستة وتسعين عاماً، وأبقى أعماله مخزنة في الحظيرة.

وقال المنسق الفني لمجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، بيتر هاستينغز: إن اللوحات «المغلفة»، يمكن بيعها مقابل اثنين وعشرين ألف دولار للواحدة. واتصل جاريد ويبل بأسرة الفنان الراحل، التي قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها. وقال ويبل: «لقد انتشلتها من حاوية القمامة».